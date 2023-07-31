Татарстан оказался на 30-м месте в рейтинге регионов по доступности бензина для населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан не попал в топ-десять российских регионов по доступности бензина для населения, оказавшись только в третьем десятке рейтинга, такие данные представлены в инфографике «РИА Новости».

На среднемесячную зарплату в июне 2023 года в Татарстане можно купить 1007 литров бензина марки АИ-92 — таким образом республика занимает 30-е место в рейтинге.

Цена бензина указанной марки в июне этого года за литр составила 47,10 рубля, по сравнению с началом 2023 года стоимость увеличилась на 2,5%. Эксперты отмечают, что рост цен на бензин в 2023 году укладывается в рамки потребительской инфляции, которая составила в первом полугодии 2,8%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2023 года цены на бензин выросли почти во всех российских регионах: снизились они только на Чукотке. В июне средние цены на бензин АИ-92 в регионах варьировались от 44,90 рубля за литр до 60 рублей, при среднероссийском уровне 48,37 рубля за литр.

Лидерами в топе стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2000 литров бензина марки АИ-92 в месяц (общероссийский уровень — 1196 литров).

В аутсайдерах оказались Кабардино-Балкария (637 литров), Чечня (610 литров) и Ингушетия (605 литров). Однако эксперты указывают, что низкая доступность бензина в этих регинонах объясняется низкими зарплатами.



В конце июня заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова