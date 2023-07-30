Во время урагана в Марий Эл погибла жительница Башкирии с детьми

Семья из Стерлибашевского района Башкирии погибла во время урагана в Марий Эл, сообщил районный мэр Рустам Рахмангулов в своем telegram-канале.



— Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка Стерлибашевского района 1991 года рождения и ее двое малолетних детей, 2021 и 2023 годов. Отец семейства сейчас находится в одной из больниц Волжска в тяжелом состоянии, — указал Рахмангулов.

Всего, по данным пресс-службы МЧС Марий Эл, в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, погибли восемь человек, включая троих детей. Были госпитализированы 17 человек, из них двое детей.

На Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. Последствия урагана продолжают разгребать, а в Кабмине Татарстана утром провели внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших из-за урагана в минувшую субботу, 29 июля.

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Маргарита Головатенко