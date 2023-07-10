Президент России подписал закон о программе долгосрочных сбережений — ее запустят с 1 января

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для участия в программе жителю России нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет и уплачивать сберегательные взносы.

Предполагается, что внесенные средства будут застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Программа предусматривает государственное софинансирование собственных взносов физлиц — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В апреле Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Закон завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Запустить программу с апреля 2023 года поручал президент РФ Владимир Путин. Цель документа — формирование дополнительного дохода россиян на будущее и создание финансовой «подушки безопасности». В конце прошлого месяца Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о программе долгосрочных сбережений.



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Айрат Назипов