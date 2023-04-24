Правительство рассмотрит проект Минфина и ЦБ о долгосрочных сбережениях

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений, сообщает РБК.



Поправки предлагают ввести в несколько законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов и др.

Закон завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Запустить программу с апреля 2023 года поручал президент РФ Владимир Путин. Цель документа — формирование дополнительного дохода россиян на будущее и создание финансовой «подушки безопасности».

Предполагается, что гражданин будет самостоятельно формировать долгосрочные сбережения за счет взносов и средств ранее созданных пенсионных накоплений. Взносы может производить и работодатель. Финансовые вложения предполагают дополнительные стимулы для граждан. Например, возможность получить налоговый вычет в размере до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей, софинансирование отчислений со стороны государства.

Срок софинансирования и круг участников программы, которым эта опция будет доступна, планируется ограничить. Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые 3 года ее действия. Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в размере 2 тыс. рублей.

Объем вкладов россиян на долгосрочных депозитах упал до минимума за 10 лет — по состоянию на начало 2023 года он достиг 7,92 трлн рублей. Доля таких вкладов едва превышает 20% розничных пассивов банков.

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Маргарита Головатенко