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Август в Татарстане начнется с дождей и жары до +29 градусов

14:35, 30.07.2023
Август в Татарстане начнется с дождей и жары до +29 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в первые дни августа ожидается жара. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 1 августа, прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ожидается также западный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с, которые местами могут достигать 15—20 м/с.

Ночью 1 августа ожидается от +12 до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +22—27°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В среду, 2 августа, в Татарстане кратковременный дождь возможен местами. Порывы северо-западного ветра будут достигать 6—11 м/с.

Ночные температуры 2 августа прогнозируются в пределах от +12 до +17°С. Днем ожидается до +24—29 градусов.

Напомним, по данным Гидрометцентра Татарстана, среднемесячные температуры воздуха в августе ожидаются около нормы. Для последнего месяца лета она составляет +17,7°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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