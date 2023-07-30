Август в Татарстане начнется с дождей и жары до +29 градусов
В Татарстане в первые дни августа ожидается жара. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Во вторник, 1 августа, прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ожидается также западный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с, которые местами могут достигать 15—20 м/с.
Ночью 1 августа ожидается от +12 до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +22—27°С.
В среду, 2 августа, в Татарстане кратковременный дождь возможен местами. Порывы северо-западного ветра будут достигать 6—11 м/с.
Ночные температуры 2 августа прогнозируются в пределах от +12 до +17°С. Днем ожидается до +24—29 градусов.
Напомним, по данным Гидрометцентра Татарстана, среднемесячные температуры воздуха в августе ожидаются около нормы. Для последнего месяца лета она составляет +17,7°С.
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