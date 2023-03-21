Летом среднемесячные температуры в Татарстане ожидаются в пределах нормы, в сентябре — выше нее

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле и мае, а также в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане ожидаются около нормы. Однако в сентябре они окажутся выше нее, следует из прогноза Гидрометцентра республики.

Для апреля многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха составляет +5,4°С, а для мая — 13,6 градуса тепла. Для июня это +17,8, для июля — плюс 19,9°С, а для августа — плюс 17,7°С.

Многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха для сентября в Татарстане оценивается в 11,9 градуса. Однако в сентябре этого года в республике будет теплее, следует из прогноза на вегетационный период.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в марте этого года среднемесячная температура воздуха ожидалась в пределах нормы. Она составляет -4,2 градуса.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С. Ожидается до +11 градусов в дневное время.



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Татьяна Демина