Из-за непогоды на территории Татарстана упало 38 деревьев

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Татарстану поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском районах Татарстана и в Казани. В ЖК «Светлая Долина» ветром снесло навес для мусорных контейнеров.

Также поступили сообщения об отключении электроснабжения в Буинском, Зеленодольском, Спасском, Тетюшском, Бугульминском, Высокогорском, Рыбно-слободском, Нижнекамском, Лаишевском, Пестречинском, Апастовском, районах республики и Казани.

Всего привлечено от РСЧС для ликвидации последствий 220 человек и 36 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В течение часа в столице Татарстана наблюдался шквалистый ветер. Он повалил деревья, заборы и кровлю некоторых зданий.

А в Пестречинском районе Татарстана возле села Богородское отключилось электричество. Свет пропал приблизительно за полчаса до начала урагана.

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Айрат Назипов