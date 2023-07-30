За год средняя ставка аренды двухкомнатных квартир в Казани выросла на 8,2%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За год средняя ставка аренды двухкомнатных квартир в Казани выросла на 8,2%. По этому показателю столица Татарстана заняла 4-е место в стране, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков федеральной компании «Этажи».

Лидером рейтинга стала Уфа, где ставка за год выросла на 19,5%. На втором месте расположился Волгоград (18,2%). Тройку лидеров замкнул Нижний Новгород (14,1%).

В Москве за этот же период цены снизились на 8,5%, в Санкт-Петербурге — на 16,1%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам первого летнего месяца Казань заняла третье место в России по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир. В столице Татарстана ставка выросла на 1%, тогда как годовой рост составил 1,7%.

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Айрат Назипов