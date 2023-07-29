За несколько часов в Казани утонули два человека

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани утонули два человека. Первый инцидент произошел на озере Малое Лебяжье, где под воду ушла женщина. Она ушла купаться и не смогла самостоятельно выбраться. Ее тело нашли водолазы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Второй случай произошел под мостом через Кировскую дамбу в реке Казанка, где утонул мужчина. Его тело извлекли полицейские в одном метре от берега.

Предварительная причина трагедий — несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Оба места происшествия не являются местом, оборудованным для купания.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В середине недели на озере Комсомольском утонул 40-летний мужчина. Трагедия произошла ранним утром в поселке Дербышки. Как считают в МЧС, мужчина утонул из-за несоблюдения правил безопасности на водных объектах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов