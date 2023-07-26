В Казани на озере Комсомольском утонул мужчина
В Казани на озере Комсомольском 26 июля утонул 40-летний мужчина. Трагедия произошла ранним утром в поселке Дербышки, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Водолазы нашли тело утонувшего в 30 метрах от берега на глубине 7 метров. Его передали сотрудникам полиции.
Как считают в МЧС, мужчина утонул из-за несоблюдения правил безопасности на водных объектах.
Накануне житель Нижнекамска 1993 года рождения утонул в необорудованном для купания месте в протоке реки Камы в СНТ «Энергетик-1» в Корабельной роще. В экстренные службы вечером 25 июля обратился друг погибшего. Он рассказал, что компания распивала спиртное на берегу. Уже выпивший мужчина решил искупаться. Его видели в течение 15 минут после того, как он зашел в воду, затем потеряли из виду. Тело нижнекамца извлекли из воды в 22:05, его обнаружили в 100 метрах от берега на глубине двух метров.
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