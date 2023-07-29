В Самаре арестовали подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Самарский районный суд отправил под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Сергея Окрушко на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат задержанного заявил, что его подзащитный полностью признает вину. Сейчас предполагаемый злоумышленник сотрудничает со следствием.

По данным ФСБ, причиненный материальный ущерб НПЗ в результате действия Окрушко составил не менее 30 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Подозреваемого в диверсии задержали на границе с одной из стран при попытке выехать из России.



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Айрат Назипов