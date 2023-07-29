На улице Девятаева в Казани грузовик повредил контактную сеть — приостановлено движение трамваев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за повреждения контактной сети грузовиком под ж/д путепроводом на улице Девятаева в Казани временно приостановлено движение трамваев №2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— Движение маршрута 1 временно осуществляется на участке от ж/м Караваево до ж/д вокзала. Просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что на месте работает аварийная бригада службы энергохозяйства.

realnoevremya.ru (архив)

Вчера на пересечении улиц Беломорской и Химиков в Казани произошло ДТП с участием трамвайного вагона и автомобиля. По этой причине было временно приостановлено движение трамвая №8.



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Айрат Назипов