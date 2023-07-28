Из-за ДТП в Авиастроительном районе Казани встали трамваи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На пересечении улиц Беломорской и Химиков в Казани произошло ДТП с участием трамвайного вагона и автомобиля. По этой причине временно приостановлено движение трамвая №8.

— Ориентировочное время простоя 30 минут. На месте работают службы, — сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Казанцев попросили заранее планировать свой маршрут.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вчера на пересечении улиц Татарстан и Тинчурина в Казани на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. По этой причине было временно приостановлено движение трамваев №1 и 2.



А за день до этого в Казани временно приостановили движение трамвайного маршрута №4 в оба направления из-за столкновения на путях двух автомобилей. Некоторое время транспорт следовал по маршруту Сады — 9-й микрорайон.

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Айрат Назипов