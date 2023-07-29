В Набережных Челнах будут судить двух предполагаемых организаторов подпольных азартных игр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего и 18-летнего жителей Набережных Челнов. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

— По версии следствия, в мае 2023 года один из обвиняемых, с целью проведения азартных игр, арендовал помещение в здании по проспекту Хасана Туфана, введя при этом в заблуждение относительно истинных намерений собственника помещения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



При этом второй обвиняемый выполнял роль администратора в незаконном заведении. Обоих задержали в мае.

realnoevremya.ru (архив)

Челнинцы признали вину. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

В феврале в автограде поймали 20-летнего организатора азартных игр — молодой человек создал возможности для их проведения в арендованном нежилом помещении. Он проводил игры в арендованном помещении, арендодатель не знал об истинных намерениях организатора.

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Айрат Назипов