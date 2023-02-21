В Челнах под суд пойдет организатор азартных игр

В Набережных Челнах будут судить 20-летнего организатора азартных игр — молодой человек создал возможности для их проведения в арендованном нежилом помещении, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что обвиняемый арендовал помещение в августе 2022 года, солгав владельцу об истинных намерениях. Организатор приобрел необходимую оргтехнику: 14 системных блоков, 14 мониторов и комплектующих к ним, а еще базу данных возможных игроков.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность в том же месяце. Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ноябре 2022 года пятерых жителей Набережных Челнов обвинили в организации и проведении азартных игр. За организацией подпольного казино стоял 38-летний обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он также создал условия для проведения азартных игр в арендованном помещении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко