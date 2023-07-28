Власти Анголы решили закупить у России КАМАЗы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ангола хочет начать покупать у России грузовики КАМАЗ. Об этом рассказал министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао.

— В долгосрочной перспективе мы хотели бы создать сферу бизнеса, которая позволила бы собирать и создавать эти грузовики в нашей стране, — цитируют его «Известия».

По его словам, татарстанская техника имеет популярность в Анголе и используется как в вооруженных силах, так и в гражданских целях. КАМАЗы имели особенное значение для страны в 1980-х, 1990-х и нулевых годах, подчеркнул собеседник.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В эти дни челнинский автогигант демонстрирует свою технику участникам экономического форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Так, гости могут увидеть тягач КАМАЗ-54901, низкопольный автобус НЕФАЗ-5299 и востребованный в Африке бортовой полноприводный автомобиль КАМАЗ-43118. Сейчас татарстанское предприятие хочет не только поставлять в африканские страны автомобили и запчасти, но и организовать там сервисную сеть.



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Айрат Назипов