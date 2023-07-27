Произведенные в Татарстане вертолеты и тягачи продемонстрировали на форуме в Санкт-Петербурге

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех» и ПАО «КАМАЗ», продемонстрировали свою технику на экономическом форуме «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Челнинский автогигант представил участникам форума три модели автотехники: тягач КАМАЗ-54901, низкопольный автобус НЕФАЗ-5299 и востребованный в Африке бортовой полноприводный автомобиль КАМАЗ-43118. Татарстанская техника в разные годы поставлялась в Ливию, Кению, Уганду, ЮАР, Сенегал, Маои, Анголу и другие страны континента. Сейчас предприятие хочет не только поставлять в африканские страны автомобили и запчасти, но и организовать там сервисную сеть.

Казанский вертолетный завод презентовал санитарные и другие вертолеты. Винтокрылая техника производства КВЗ — санитарные вертолеты «Ансат» и Ми-8МТВ-1 для Национальной службы санитарной авиации и многоцелевой тяжелый Ми-38.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Два месяца назад холдинг «Вертолеты России» изготовил и передал Зимбабве 18 вертолетов «Ансат», собранных в Казани. Они должны помочь африканскому государству сформировать основу санитарной авиации.

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Айрат Назипов