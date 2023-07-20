В Казани из-за проведения триатлона ограничат движение транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана 12 августа ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Это связано с проведением Казанского триатлона, информирует мэрия.

Дороги будут закрывать на несколько часов. Так, с 5.00 до 15.45 ограничения будут действовать на участках:

на съезде по ул. Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул. С. Хакима, приостановление одного направления движения;

по ул. С. Хакима, от ул. Декабристов до ул. Абсалямова, приостановление двух направлений движения.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 5.00 до 14.15 ограничения коснутся следующих участков:

по ул. С. Хакима, от ул. Абсалямова до ул. Ф. Амирхана, приостановление двух направлений движения;

по ул. Бондаренко, от ул. С. Хакима до ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения;

по ул. С. Хакима, от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения, с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина;

по ул. Чистопольской, от съезда с ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольскую, приостановление трех правых полос движения;

по ул. Чистопольской, от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», приостановление трех правых полос движения;

по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», полное ограничение движения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 5.00 до 11.10 движение транспорта ограничат:

по нижнему мосту, от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до пр. Ямашева;

по автодороге под мостом «Миллениум», от ул. С. Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул. Ф. Амирхана, 1д.

Также с 7.00 до 15.40 будет закрыто два направления движения по ул. Пролетарской.

В прошлом году Казанский триатлон прошел на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Также состоялись эстафетные гонки Sprint и Olympic. Яркие кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов