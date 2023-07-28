В татарстанских лесах начали дезинфицировать кормушки для животных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В лесах Татарстана начали дезинфицировать кормушки для животных. Обработку подкормочных площадок для диких животных проводят в Новошешминском районе, сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.

— На сегодняшний день в районе обработано 19 площадок на территории трех охотхозяйств. Это делается для профилактики распространения африканской чумы свиней, ящура, заразного узелкового дерматита и других опасных болезней, — рассказали в ведомстве.

Кроме дезинфекции кормушек сотрудники ищут больных и павших особей. Пока таких животных специалисты не нашли.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан оценивает угрозу распространения африканской чумы свиней в республики как явную. Так, ее выявили в соседних регионах — в Чувашии и в Удмуртии. Как говорил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин, основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны. На этом фоне в Татарстане решили в 40 раз снизить возможное количество диких кабанов.

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Айрат Назипов