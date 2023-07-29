Сегодня в Казани дождь, гроза и до +37 градусов

В субботу, 29 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +33 до +35 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +32 до +37°С.



В Казани также ожидается юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. При грозе они могут усиливаться до 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в Татарстане из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение. Температуры выше +30 градусов в республике прогнозируются до конца июля.



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Татьяна Демина