В мэрии Казани затруднились назвать сроки открытия участка набережной озера Нижний Кабан после ремонта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В мэрии Казани ответили на вопросы казанцев относительно закрытия части прогулочной зоны на набережной озера Кабан возле театра Галиаскара Камала. Как объяснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, сроки окончания ремонтных работы пока неизвестны.

— В связи с аварийным состоянием подпорной стенки у театра, часть набережной была перекрыта. Участок будет открыт после проведения ремонтных работ. Точные сроки будут зависеть от выделения финансирования, соответствующие заявки направлены в Минстрой РТ, — сообщили сотрудники исполкома в соцсетях.

В Комитете посоветовали горожанам уточнять актуальную информацию через интернет-приемную министерства.

realnoevremya.ru (архив)

Часть набережной перекрыли еще в мае прошлого года в связи с аварийным состоянием подпорной стенки у театра. Проблема существовала давно, но в 2022 году достигла кризисной отметки, отмечали в исполкоме. О том, что участок откроют после ремонта, «Реальное время» писало в апреле этого года.



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Айрат Назипов