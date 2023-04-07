Участок набережной озера Нижний Кабан у театра Камала в Казани откроют после ремонта
Участок набережной озера Нижний Кабан у театра Галиаскара Камала в Казани откроется только после ремонта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Часть набережной перекрыли еще в мае прошлого года в связи с аварийным состоянием подпорной стенки у театра. Проблема существовала давно, но в 2022 году достигла кризисной отметки, отмечали в исполкоме.
— Участок будет открыт после проведения ремонтных работ. Точные сроки будут зависеть от выделения финансирования, соответствующие заявки направлены в Минстрой РТ.
В городе устанавливали баннеры, которые служат ограждением, закрывающим вход на опасный участок набережной озера.
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