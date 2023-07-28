В Таиланде заявили о росте числа российских туристов на тысячу процентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791 574 россиянина. Это на одну тысячу процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Уточняется, что более половины россиян прилетели на остров Пхукет. В связи с этим местный аэропорт начал делать объявления на русском языке.

Власти Таиланда пришли к выводу, что в этом году граждане России были основным источником туристов на остров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Две недели назад министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт «Мир» в стране. По его оценкам, это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов