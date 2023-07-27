Из-за столкновения двух автомобилей в центре Казани приостановили движение трамваев №1 и 2

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На пересечении улиц Татарстан и Тинчурина в Казани на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. По этой причине было временно приостановлено движение трамваев №1 и 2.

— Ориентировочное время простоя — 30 минут. Просим заранее планировать свой маршрут, — рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

realnoevremya.ru (архив)

Накануне в Казани временно приостановили движение трамвайного маршрута №4 в оба направления из-за столкновения на путях двух автомобилей. Некоторое время транспорт следовал по маршруту «Сады — 9-й микрорайон».

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Айрат Назипов