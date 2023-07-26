В Казани приостановили движение трамвая №4 из-за аварии на пересечении улиц Ершова — Гвардейской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани приостановили движение трамвайного маршрута №4 в оба направления из-за столкновения на путях двух автомобилей, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ориентировочное время простоя составит 30 минут. Трамвайный маршрут № 4 временно следует по маршруту Сады — 9 микрорайон.

В Казани временно приостанавливали движение трамвайных маршрутов №1, 6, 8 в связи с заменой рельсов. Остродефектные рельсы заменили на остановке станции метро «Авиастроительная».



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Маргарита Головатенко