Адвокат арестованного энергетика из ОЭЗ «Алабуга» заявил о его невиновности

Вчерашний арест главного энергетика ООО «Алабуга Девелопмент» Рустама Гумерова уже обжалован. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Орлов.



Он также заявил — позиция защиты и подозреваемого по делу о взятке однозначна: «Преступление Гумеров не совершал, не причастен». На уточняющий вопрос нашего издания о том, как же стоит трактовать информацию о задержании энергетика с поличным после получения денег, адвокат сообщил: «По существу дела комментариев не даем».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, по версии силовиков, 25 июля на парковке у кафе «Старый Казан» по трассе М-7 состоялась передача первого транша взятки в особо крупном размере. И проходила она под контролем УФСБ по Татарстану, куда ранее с заявлением обратился представитель коммерческой организации. Как полагают сотрудники ФСБ и СК, руководству этой организации поступило коррупционное предложение — вернуть 7%, то есть свыше 2 млн рублей от общей суммы заключенных с «Алабуга Девелопмент» в 2022—2023 годах госконтрактов, за подписание актов выполненных работ и покровительство с получением госзаказов в будущем. Первый транш должен был составить 500 тысяч рублей, правда, на деле заряженный спецтехникой взяткодатель передал «куклу», где часть купюр были лишь имитацией.

Вину на допросе Гумеров не признал. Вчера Набережночелнинский горсуд отправил его в СИЗО до 25 сентября.