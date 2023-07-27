Главного энергетика «Алабуга Девелопмент» отправили в СИЗО до 25 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Набережночелнинский горсуд санкционировал арест подозреваемого во взятке главного энергетика ООО «Алабуга Девелопмент» Рустама Гумерова. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.



Заседание проходило в открытом режиме.

По данным «Реального времени», к защите задержанного энергетика подключился адвокат, ранее работавший помощником прокурора Елабуги.

По версии следствия, дочерняя компания ОЭЗ «Алабуга» в 2022—2023 годах заключила с одним из подрядчиков ряд договоров на общую сумму в 31 млн рублей, после чего ныне подозреваемый представитель заказчика потребовал 7% от суммы контрактов (то есть более 2 млн рублей) за подписание актов выполненных работ и покровительство в будущем. Подрядчик обратился с заявлением в ФСБ и далее действовал уже под контролем спецслужб. Причем те действовали совместно с безопасниками СЭЗ «Алабуга».

realnoevremya.ru

25 июля представитель подрядчика и ныне подозреваемый встретились у кафе «Старый Казан» на участке трассы М-7 в Елабужском районе. Передача происходила в машине и фиксировалась оперативниками. После чего Гумеров был задержан.