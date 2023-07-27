На строительство первого участка второй линии метро Казани выделят еще 932 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На строительство первого участка второй линии метрополитена Казани, состоящего из четырех станций, выделят еще 932,3 млн рублей, выяснило «Реальное время». Профинансируют работы из бюджета Татарстана.

Подрядчику предстоит соорудить лестничные сходы станции метро с рабочим названием «Академика Сахарова» — выполнить надо погружение и извлечение стальных свай, демонтаж и установку поясов и расстрелов, разработку грунта и так далее. Работы также затронут левый тоннель на перегоне от этой станции до станции «100-летие ТАССР» протяженностью 340 метров.

К работам подрядчик должен будет приступить с момента заключения контракта. Завершить их требуется до 1 декабря 2023 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале июля Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена с начальной ценой контракта 943,7 млн рублей. Работами на эту сумму займется АО «Казметрострой».

Напомним, первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года. По состоянию на октябрь прошлого года на строительство объекта было получено около 10,5 млрд из требуемых 39,9 млрд рублей, рассказывал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.



Названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена утверждены летом 2022 года:



станция, расположенная по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР»;

станция, расположенная в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая»;

станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант»;

станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар».

В проектной документации по строительству метрополитена Казани содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии. Их протяженность 5,45 и 9,37 км соответственно. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции «Футбольный стадион», «Горбольница», «ЗАГС» и «Декабристов».

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Татьяна Демина