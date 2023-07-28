«Это беда огромного количества водных объектов мира»: сезонное «цветение» Казанки напугало горожан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители Казани стали переживать за жизнедеятельность Казанки — в соцсетях опубликованы фотографии зеленеющей воды устьевого участка реки возле Кировской дамбы. «Если все так и продолжится, то скоро там поселится Шрек!» — восклицают жители города. «Реальное время» узнало у экспертов, с чем связано такое обильное цветение и чем оно чревато. Подробнее — в нашем материале.

«Весь мир изучал этот процесс»

Процесс «цветения» или антропогенного эвтрофирования характеризуется увеличением объема биогенных веществ в водоеме, из-за чего активно начинают расти водоросли, рассказала «Реальному времени» завкафедрой оптимизации водных экосистем, преподаватель кафедры природообустройства и водопользования Нафиса Мингазова.

— Антропогенное эвтрофирование может проявляться в двух вариантах: водоем может интенсивно зарастать водно-болотной растительностью, это ближе к естественному процессу, а может идти по планктонному пути — как раз «цветение» водорослей, — пояснила она.

По ее словам, такое массовое развитие водорослей приводит к их отмиранию, при котором поглощается большой объем кислорода и возникает его дефицит. Это приводит к гибели кормового планктона, а впоследствии и к гибели рыбы.

— После таких массовых «цветений» в водоеме значительно снижается биологическое разнообразие. В любом случае процесс «цветения» никогда не проходит бесследно для водоема. Это выражается ухудшением качества воды, гибелью живых организмов. Если так будет происходить очень часто, то это может привести и к деградации всей экосистемы. Сине-зеленые водоросли еще и выделяют при гибели нейротоксины. Они могут оказывать нейропаралитическое воздействие. При массовом «цветении» в некоторых странах даже фиксируется гибель скота, поэтому надо быть осторожнее при купании, — подчеркнула Мингазова.

Биолог добавила, что проблема «цветения» распространена во всем мире. Многие ученые продолжают изучать этот процесс, чтобы найти инструмент для защиты водоемов.

— Вообще антропогенное эвтрофирование — это беда огромного количества водных объектов мира. В середине прошлого века весь мир изучал этот процесс, поскольку во всем мире это отмечалось с разными группами водорослей. Это одна из очень больших бед, — резюмировала она.

«Нам не под силу»

Что касается Казанки, проблема «цветения» здесь пока не так страшна. Как рассказал биолог, член совета татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков, процесс затронул лишь устьевой участок реки. Однако даже этого хватит для гибели рыбы.

— Это чревато снижением ночных концентраций кислорода, которое вызывает гибель рыбы. Кроме того, при купании возможно отравление компонентами сине-зеленых водорослей, попадающих в желудочно-кишечный тракт. Это ежегодный процесс, который уменьшает разнообразие фауны водоемов и ухудшает качество воды в Куйбышевском водохранилище очень сильно, — пояснил Бортяков.

По его словам, «цветение» можно предотвратить, более качественно очищая городские ливневые и канализационные стоки от вредоносных веществ. На данный же момент искусственным путем решить проблему не удастся.

— Сейчас уменьшить температуру воды в Куйбышевском водохранилище нам не под силу, равно как и быстро уменьшить концентрацию биогенных веществ в воде, — подчеркнул биолог. — Это надо делать заранее усилиями всех организаций и жителей.

Нафиса Мингазова же сообщила, что в дальнейшем ситуация будет зависеть исключительно от погодных условий.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Если продолжатся жаркие дни, цветение будет усиливаться, если холодные — оно будет снижаться. При дождях вода очищается. Антропогенное эвтрофирование же вызывают высокие температуры, — резюмировала она.

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Елизавета Пуншева