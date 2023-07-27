Раис Татарстана утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов на территории республики с 1 августа 2023-го по аналогичную дату следующего года. В списке лоси, сибирские косули, благородные олени, рыси и барсуки.

Лимит добычи лосей составил 865 особей. Это 5,47% от их общего числа, обитающего в Татарстане — 15 819.

На сибирских косуль лимит добычи установлен в 4,42% от их общей численности. Это 668 особей.

Лимит добычи благородных оленей в Татарстане на год составил 5 особей, или 1,86% от их численности (269). Еще меньше он на рысей — три таких животных, что составляет 3% от их общего количества, находящегося на территории республики (100).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На барсуков лимит добычи в Татарстане составил 189 особей. Это 5,9% от их общей численности в регионе — 2 906.

В начале лета в Татарстане утвердили нормы добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях до 29 февраля 2024 года. Охотиться разрешено на куниц, бобров и сурков-байбаков. В документе представлен список из 131 татарстанского охотничьего угодья и пяти государственных природных охотничьих заказников регионального значения.



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Татьяна Демина