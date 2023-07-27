В Казани на тепловод от ТЭЦ-1 до котельной «Горки» потратят 413 млн рублей
От Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки» построят магистральный тепловод №5, на эти цели выделят 413,7 млн рублей.
Тепловод позволит подключить новые площадки в районе улиц Даурской, Родины и Аделя Кутуя. Его протяженность составит 9,1 км.
Работы необходимо выполнить до конца октября этого года. Заказчик — АО «Татэнерго». Заявки принимаются до 7 августа, итоги подведут 21 августа.
«Татэнерго» выделило 47,2 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей в Казани. Подрядчику необходимо провести реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей магистрального тепловода №10 от смотровой камеры СК-42 до тепловой камеры ТК-4 (квартал, улица Поперечно-Астраханская) с врезками в жилой дом по Беломорской, 33 и 35.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым