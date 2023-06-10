«Татэнерго» реконструирует тепловые сети в Авиастроительном районе Казани за 47 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

АО «Татэнерго» выделит 47,2 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей в Казани. Как выяснило «Реальное время», подрядчику необходимо внутриквартальных тепловых сетей магистрального тепловода №10 от смотровой камеры СК-42 до тепловой камеры ТК-4 (квартал Поперечно-Астраханская) с врезками на жилой дом Беломорская 33 и 35.

Подрядчик должен проложить трубопроводы по указанным адресам в срок до 2 октября 2023 года. В случае несогласия, он может сам озвучить предполагаемые сроки окончания работ.

Перед началом работ строители должны очистить поверхность сварных соединений от сварочного грата, пыли, грязи, окалины и ржавчины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что «Татэнерго» потратит 47,5 млн рублей на разработку документации и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей по улице Белинского в Казани с последующим восстановлением поврежденных в ходе работ дорог, тротуаров и элементов благоустройства.

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Айрат Назипов