Татарская транспортная прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности на Горьковской железной дороге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности при содержании полосы отвода железнодорожного пути Горьковской железной дороги, граничащей с землями лесного фонда.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что на территории обслуживания Казанской и Юдинской дистанций пути полосы отвода и охранные зоны железной дороги не очищены от кустарников и поросли деревьев, а лесные участки не отделены минерализованной полосой или противопожарной опашкой. Из-за таких нарушений может произойти пожар, существует риск возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В отношении должностных лиц, допустивших нарушения, возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Материалы административных дел для рассмотрения по существу направлены в ГУ МЧС России по Татарстану.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В апреле сотрудники ведомства нашли нарушения на объектах ОАО «РЖД». Прокуратура проверила восемь котельных Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению. Выяснилось, что на указанных опасных производственных объектах не было аварийного освещения. Также оборудование не соответствовало техническим схемам.

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Айрат Назипов