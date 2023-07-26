«Планов по уходу нет»: Минпромторг опроверг слухи о скором закрытии магазинов Maag в России

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Сеть магазинов одежды Maag не планирует уходить с российского рынка или закрывать магазины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

— По информации от компании, первые месяцы продаж показывают положительную динамику и соответствуют ожиданиями компании, планов по уходу или закрытию магазинов сети нет, — поделились планами сети представители министерства.

Сейчас на территории России открыто 242 новых магазина Maag. Как добавили в Минпромторге, они работают «успешно».

realnoevremya.ru (архив)

В СМИ появилась информация о возможном закрытии магазинов Maag из-за небольшой выручки. Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин подтвердил, что продажи в новом магазине идут «не очень хорошо»: раньше прибыль Zara составляла порядка 30—50 млн рублей в месяц с одного магазина.

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Айрат Назипов