Вице-президент Союза ТЦ Люлин: оборот в магазинах Maag в среднем в два раза ниже, чем в Zara

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Оборот магазинов Maag, пришедших на смену Zara, в среднем в два раза ниже, чем у оригинала, при этом говорить о закрытии спустя три месяца после открытия пока рано, рассказал «Известиям» вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.



В СМИ появилась информация о возможном закрытии магазинов Maag из-за небольшой выручки. Люлин подтвердил, что продажи в новом магазине идут «не очень хорошо»: раньше прибыль Zara составляла порядка 30–50 млн рублей в месяц с одного магазина.

Вместе с тем другие российские марки «пошли в гору» после ухода западных: новые концепции Gloria Jeans, BeFree, Love Republic могут продавать по 20–40 млн рублей в месяц.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) подтвердили, что показатели продаж новых брендов на старых площадках Inditex хуже, чем у их предшественников:

— Иногда разница очень значительная. Отчасти это связано с тем, что не только название, но и сам товар, линейки, коллекции — все другое, это уже другие бренды. И по насыщенности ассортимента новые магазины также отстают. Плюс маркетинговое сопровождение открытий было не таким активным, как хотелось бы, учитывая, что новым брендам надо завоевывать доверие покупателей.

В начале июля СМИ сообщали, что ретейлер сталкивается со сложностями в логистике, как и другие торговцы, что чревато низкими оборотами. Рассчитывалось, что группа Inditex к началу 2024 года продаст несколько сезонных коллекций, после чего будет понятно, на какой оборот и прибыль выходят бренды.

В казанском ТЦ «Мега» в июне уже были открыты магазины Maag, English home, Dub, Vilet и Ecru.

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Маргарита Головатенко