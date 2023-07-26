Из-за ДТП на проспекте Фатыха Амирхана в Казани частично парализовано движение троллейбусов
В Казани на проспекте Фатыха Амирхана столкнулись автомобиль и автобус. По этой причине временно задержано движение троллейбуса №1.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», ориентировочное время простоя составит 30 минут.
Сегодня в Казани временно приостановили движение трамвайного маршрута №4 в оба направления из-за столкновения на путях двух автомобилей. Некоторое время трамвайный маршрут №4 следовал по маршруту Сады — 9-й микрорайон.
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