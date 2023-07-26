Президент Сенегала посетил предприятия нефтегазохимического комплекса в Нижнекамске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президента Сенегала Маки Салла познакомили с промышленным потенциалом Нижнекамского района Татарстана в области нефтегазохимии. Его сопровождал раис республики Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

В Нижнекамске гостю продемонстрировали производственные мощности Kama Tyres, которые включают несколько предприятий, собственный научно-технический центр, широкую линейку моделей легковых, легкогрузовых, грузовых и специальных шин, а также шин для квадроциклов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, Маки Салл прибыл в Татарстан 25 июля. Он намерен изучить промышленный потенциал республики. Также он побывал в Международном конноспортивном комплексе «Казань», на «Ак Барс Арене» и во Дворце водных видов спорта.

Глава африканского государства находится в России в рамках рабочего визита для участия во втором саммите «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Подробности — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов