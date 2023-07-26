Рифкат Минниханов и Радий Хабиров обсудили вопросы укрепления сотрудничества в научно-образовательной сфере

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров встретились в Уфе. Они обсудили вопросы укрепления сотрудничества в научно-образовательной сфере, а также совместной реализации инновационных проектов в преддверии IV Международного форума по развитию и трансформации городов.

— Татарстан — братский нам регион. Академии наук наших республик тесно взаимодействуют между собой. У нас схожие направления исследований и разработок, большой потенциал развития совместной деятельности. Поэтому сегодняшняя встреча, безусловно, будет способствовать нашей дальнейшей интеграции, — передает слова Радия Хабирова его пресс-служба.

kremlin.ru (архив)

В свою очередь Рифкат Минниханов также отметил высокий уровень межрегионального взаимодействия.

— Наши научные круги, предприятия и организации всегда работали в контакте друг с другом. Мы вместе решали многие вопросы, в том числе в области истории, языка и культуры, исследовательской деятельности. Выстраивали кооперационные связи для внедрения новых технологий. Башкортостан и Татарстан, наши народы — едины. Мы всегда придерживаемся этого подхода, — сказал он.

Рифката Минниханова утвердили в должности президента Академии наук Татарстана на прошлой неделе. На этом посту он будет трудиться в течение пяти лет.

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Айрат Назипов