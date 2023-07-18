За полгода число самозанятых в Казани выросло на 11,3 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани с начала 2023 года число самозанятых выросло на 11,3 тысячи. По данным Комитета экономического развития города, на сегодняшний день их насчитывается 92,3 тысячи.

В городе зарегистрировано 84,7 тысячи субъектов, занимающихся малым и средним бизнесом. За полгода их число увеличилось на 4,3 тысячи.

Доля малого бизнеса в валовом территориальном продукте за прошлый год составила 42,2%. Предприниматели Казани перечислили в бюджет города более 7,6 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За 2022 год количество самозанятых в Казани выросло на 23 тысячи. Число субъектов малого и среднего бизнеса в столице Татарстана за прошлый год увеличилось почти на 2 тысячи.

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Айрат Назипов