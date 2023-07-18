«Соллерс» модифицировала Atlant для перевозки замороженной продукции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания «Соллерс» представила версию Sollers Atlant с изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой, рассчитанную на перевозку замороженной продукции, сообщает пресс-служба автопроизводителя.



Изотермический модуль высокой герметичности изготовили из сендвич-панелей, его разработали в формате 3D-моделирования специально для Sollers Atlant. Боковины и крыша грузового отсека обшиты стеклопластиком, пол усилен фанерным листом в 9 мм и дополнительно изолирован сендвич-панелью: выбрать можно покрытие стеклопластиком либо рифленым алюминиевым листом.

Накладки из АБС-пластика по бокам и сзади в новой версии Atlant заполнили полиуретаном. ПО периметру грузового отсека проложили полосы грязезащиты, на стенах разместили рейки для крепления грузов. Конденсаторный блок рефрижераторной установки разместили в надкабинное пространство. Минимальная температура заморозки, в зависимости от варианта, составляет до -20 ºС.

В июне автомобилестроительная группа «Соллерс» поставила 100 цельнометаллических фургонов Sollers Atlant каршерингу «Яндекс Драйв» в Москве. Автомобили массой до 2,5 тонны с короткой базой и низкой крышей оснащены дизельным двигателем класса Евро-5 объемом 1,9 литра и максимальной мощностью 136 л. с. Грузовой отсек машины — 7,5 кубометра.



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Маргарита Головатенко