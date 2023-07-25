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Министр обороны России прибыл в Северную Корею

21:51, 25.07.2023
Министр обороны России прибыл в Северную Корею
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею. В международном аэропорту Сунан гостей встретил министр обороны КНДР, генерал армии Кан Сун Нам

Представители российского оборонного ведомства примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950—1953 годов.

— Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, — рассказали в Минобороны.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

О предстоящем визите Шойгу «Реальное время» сообщало сегодня утром. Российскую делегацию на торжества пригласило Министерство обороны КНДР.

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Айрат Назипов
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