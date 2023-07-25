Министр обороны России прибыл в Северную Корею
Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею. В международном аэропорту Сунан гостей встретил министр обороны КНДР, генерал армии Кан Сун Нам
Представители российского оборонного ведомства примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950—1953 годов.
— Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, — рассказали в Минобороны.
О предстоящем визите Шойгу «Реальное время» сообщало сегодня утром. Российскую делегацию на торжества пригласило Министерство обороны КНДР.
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