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Экономика

Ак Барс Банк выпустил премиальную карту Мир Supreme Business

09:47, 26.07.2023

Руководителям организаций и владельцам ИП стала доступна премиальная карта Мир Supreme Business от Ак Барс Банка с бесплатным посещением бизнес-залов аэропортов по всему миру, услугой личного помощника 24/7 и страхованием от рисков во время путешествий.

Карта предусматривает скидки на заказы в интернет-магазинах, кешбэк за покупку туров и бронирование отелей, а также повышенный кешбэк в коробочных продуктах до 48 000 рублей в год.

Владельцем карты может стать новый или уже действующий корпоративный клиент банка, у которого есть расчетный счет.

Узнать подробности и заполнить заявку на карту можно по ссылке.

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ЭкономикаБанки Татарстан

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