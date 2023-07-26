Ак Барс Банк выпустил премиальную карту Мир Supreme Business
Руководителям организаций и владельцам ИП стала доступна премиальная карта Мир Supreme Business от Ак Барс Банка с бесплатным посещением бизнес-залов аэропортов по всему миру, услугой личного помощника 24/7 и страхованием от рисков во время путешествий.
Карта предусматривает скидки на заказы в интернет-магазинах, кешбэк за покупку туров и бронирование отелей, а также повышенный кешбэк в коробочных продуктах до 48 000 рублей в год.
Владельцем карты может стать новый или уже действующий корпоративный клиент банка, у которого есть расчетный счет.
Узнать подробности и заполнить заявку на карту можно по ссылке.
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