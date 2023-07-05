Хирурги челнинской БСМП удалили 72-летнему пациенту огромную опухоль мозга
Хирурги БСМП в Набережных Челнах удалили 72-летнему пациенту огромную опухоль головного мозга, сообщили в медучреждении.
Пациента привезли с нарушением сознания, речи, частичной обездвиженностью рук: все симптомы указывали на инсульт. Опухоль выявили в ходе МРТ с контрастным усилением. Операцию произвели незамедлительно.
— Опасность опухоли в том, что она вызывает минимальные симптомы. Признаки начинают проявляться, когда опухоль увеличивается в размерах и начинает сдавливать функционально значимые структуры мозга, — рассказала нейрохирург БСМП Оксана Карпова.
Операцию провели за 5 часов. Врачи вырезали опухоль из основания черепа, не задевая здоровые клетки мозга.
В мае врачи горбольницы №5 в Набережных Челнах смогли восстановить зрение 67-летнему мужчине, который был незрячим в течение шести последних лет.
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