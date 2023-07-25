«Силовой блок достойно отработал»: глава Минспорта Татарстана подвел итоги Суперкубка России в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, оценил итоги организации матча за Суперкубок России по футболу в Казани. По его словам, в городе царила «дружелюбная атмосфера».

— Был спокойный выход после матча, мы не перекрывали улицы. Считаю, что силовой блок очень достойно отработал, был очень лояльный подход к болельщикам. Думаю, в этом плане мы научились работать, — сказал Леонов.

Отдельно министр прокомментировал задержание почти 200 болельщиков. Леонов подчеркнул, что это вопрос не относится к Казани.

предоставлено realnoevremya.ru источником (архив)

— Это вопрос поведения болельщиков. Если ты плохо себя ведешь, то не попадешь на футбол. В целом 200 человек — это небольшой процент от 41 тысячи, которые очень достойно себя вели, — передает его слова «РИА Новости».

В Казани во время проведения матча за Суперкубок России между футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва) 15 июля в отделы полиции доставили 196 болельщиков. На задержанных составили 156 протоколов. Большинство из них (114) — за мелкое хулиганство.

Напомним, вечером 14 июля полицейские задержали пассажиров электропоезда «Нижний Новгород — Казань». Всего в отдел полиции доставили 35 человек — все они ехали на футбольный матч.

Победителем встречи стал «Зенит». Клуб из Северной столицы обыграл ЦСКА в серии пенальти. В основное время команды не смогли отличиться результативными действиями.



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Айрат Назипов