Nasdaq уведомил Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг

Американская биржа Nasdaq уведомила российские компании Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi о том, что американские депозитарные акции (ADS) компаний будут исключены из листинга биржи.

В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта.

В пресс-службе биржи добавили, что компании имеют право обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. Однако на время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена.

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Представители американской электронной биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг перечисленных компаний.

— Мы отказываемся давать комментарии и предлагаем обратиться за дополнительной информацией к затронутым компаниям, — заявили представители биржи ТАСС.

В свою очередь, Мосбиржа отметила, что продолжит торги ценными бумагами этих эмитентов в обычном режиме.

Американские фондовые индексы начали торги в понедельник снижением. Инвесторы следят за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривают прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы.

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Илина Хакимова