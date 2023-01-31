МВФ улучшил прогноз по ВВП России

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку экономического развития России, об этом говорится в январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.



Согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% и на 2,1% в 2024 году. Октябрьские прогнозы по этому показателю улучшены на 2,6 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно. По предварительным данным, в 2022 году ВВП сократился на 2,2%.

Ранее Всемирный банк представлял прогноз, согласно которому ВВП России в текущем году сократится на 3,3%, а в следующем — увеличится на 1,6%.

В январе президент России Владимир Путин положительно оценил динамику российской экономики:

— Фактическая динамика экономики РФ оказалась лучше многих экспертных прогнозов, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко