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В России состоялись первые российско-китайские консультации по биологической безопасности

22:23, 20.06.2023
В России состоялись первые российско-китайские консультации по биологической безопасности
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первые российско-китайские консультации по биологической безопасности состоялись в Москве, сообщает МИД России.

— Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), — указали в ведомстве.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности. Подтвердилось единство подходов России и Китая к проблематике биологической безопасности.

— Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего, в рамках КБТО, ООН и ШОС, — указывается в сообщении.

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Маргарита Головатенко
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