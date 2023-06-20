В России состоялись первые российско-китайские консультации по биологической безопасности
Первые российско-китайские консультации по биологической безопасности состоялись в Москве, сообщает МИД России.
— Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), — указали в ведомстве.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности. Подтвердилось единство подходов России и Китая к проблематике биологической безопасности.
— Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего, в рамках КБТО, ООН и ШОС, — указывается в сообщении.
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