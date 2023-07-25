В России за неделю подтвердились 3 182 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За неделю с 17 по 23 июля коронавирус обнаружили у 3 182 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 974 289 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За неделю госпитализировали 1 110 человек. Вылечились от коронавируса еще 5 082 россиянина. В общей сложности зафиксировано 22 424 710 случаев выздоровления.

От COVID-19 умерли за неделю 42 жителя России. Всего зарегистрировано 399 814 случаев смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю с 10 по 16 июля коронавирус обнаружили у 3 389 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко