COVID-19 подтвердился у 3 389 россиян за неделю

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За неделю с 10 по 16 июля коронавирус обнаружили у 3 389 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 971 107 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За неделю госпитализировали 1 138 человек. Вылечились от коронавируса еще 4 643 россиянина. В общей сложности зафиксировано 22 419 628 случаев выздоровления.

От COVID-19 умерли за неделю 57 жителей России. Всего зарегистрировано 399 772 случая смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru

В Татарстане с 10 по 16 июля коронавирус выявили у 59 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 478 случаев COVID-19. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов