УНИКС заключил соглашение с защитником Евгением Колесниковым

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Защитник Евгений Колесников возвращается в УНИКС. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Контракт с 37-летним экс-капитаном «Автодора» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Евгений Колесников — двукратный финалист Еврокубка в составе УНИКСа (2014, 2021), двукратный обладатель Кубка Вызова ФИБА (2006, 2013), трехкратный победитель Кубка России, дважды участник Матча звезд Лиги ВТБ.

В сезоне-2013/2014 Колесников помог казанцам завоевать Кубок России, стать бронзовым призером Единой Лиги ВТБ и пробиться в финал Еврокубка. В 2021 году в составе казанской команды Евгений стал вице-чемпионом России, Лиги ВТБ и Кубка Европы. В сезоне-2018/19 в составе УНИКСа он выиграл бронзу национального чемпионата.

На протяжении последних двух лет Колесников был капитаном «Автодора». В минувшем сезоне средние показатели Колесникова в 27 играх Лиги ВТБ составили 6,7 очка (41% из-за дуги) и 2,2 подбора за 19:27 минуты на паркете.

В казанский УНИКС недавно перешел 25-летний баскетболист клуба МБА Марк Тихоненко. Тяжелый форвард подписал с клубом однолетний контракт.

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Маргарита Головатенко